A la Une . Fuite de chlore après la chute d'un conteneur en Jordanie : Au moins 12 morts et 250 blessés

Douze personnes sont mortes et plusieurs centaines d'autres ont été blessées dans la chute d'un conteneur dans le port d'Aqaba, en Jordanie. Par N.P - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 07:04

Une fuite de chlore a fait au moins 12 morts et plus de 250 blessés, ce lundi, en Jordanie. Les faits se sont produits dans le port d'Aqaba. "Un filin déplaçant un conteneur contenant une substance toxique s'est rompu, ce qui a entraîné la chute et la fuite de la substance toxique", a indiqué à la télévision d'Etat Al-Mamlaka l'adjoint au chef de l'Autorité portuaire de la région.



Le conteneur, chargé d'un gaz liquide contenant un pourcentage élevé de chlore, était transporté par une grue lorsqu'il a été lâché au-dessus d'un bateau et s'est écrasé au sol. Un épais nuage jaune s'est formé dans l'incident.



Le directeur de la santé d'Aqaba a appelé les habitants à rester chez eux et à fermer les fenêtres par précaution, la substance présente dans l'atmosphère étant très dangereuse.

⚡ VIDEO CHOC - #Jordanie : 10 morts et plus de 200 blessés dans une fuite de gaz toxique dans la ville portuaire d'#Aqaba, dans le sud de la Jordanie. pic.twitter.com/3s6nfOcY47

— FranceNews24 (@FranceNews24) June 27, 2022