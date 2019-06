Fugue d'un mineur de 12 ans : La gendarmerie lance un appel à témoins

Dans le cadre d'une fugue d'un mineur âgé de 12 ans survenue le vendredi 24 mai 2019 à l'Entre-Deux, la gendarmerie diffuse un appel à témoins.



Mouhoulouarina a quitté son domicile le vendredi 24 mai 2019 et a été aperçu pour la dernière fois le samedi 25 mai 2019 à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre, avec un scooter électrique immatriculé FC-356-ZH.



Le mineur mesure entre 1 m 60 et 1 m 65, de corpulence normale et métis.



Porteur d'un bas de jogging gris, torse nu et pieds nus à son départ, il est susceptible de se déplacer à pied ou en scooter.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches peut contacter la gendarmerie de l'Entre-Deux au 02-62-39-50-22 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en dehors des heures ouvrables en composant le 17.