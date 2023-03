A la Une . Frustré, il jette un téléphone au visage de sa mère de 82 ans

Une gramoune de 82 ans a été la victime de son fils de 55 ans. Pour lui faire peur, il lui a violemment projeté un téléphone en plein visage la blessant à la lèvre. Pour couronner le tout, il l'a menacée avec un couteau. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 12:30

Le 16 mars dernier à Bras-Panon, Ghislain F., 55 ans, vient demander de l'argent pour ses clopes à sa mère de 82 ans. Elle refuse. Il voit un téléphone sur la table et, pour lui faire peur, le lui jette dessus. La gramoune le reçoit en plein visage lui occasionnant un hématome au niveau de la bouche.



C'est son aide à domicile qui appelle les gendarmes pour dénoncer les faits. La maman ne veut pas porter plainte et va jusqu'à dire qu'elle est tombée. Fort heureusement, son fils est interrogé par les militaires et reconnaît les faits. "Je l'ai lancé pour lui faire peur mais pas pour lui faire mal", explique-t-il. Il reconnaît même avoir pris un couteau en main pensant la faire céder avant de le reposer, "juste pour faire peur". Il veut 20€ pour ses cigarettes.

C'est la troisième fois qu'il comparaît pour des violences sur sa mère. Il a déjà fait 4 mois ferme pour cela. "Elle ne reconnaît pas mes enfants comme ses petits enfants", ajoute-t-il insistant sur le fait qu'il ne se considère ni alcoolique, ni violent. En attestent les 6 mentions de son casier toutes en lien avec des violences et de l'alcool.



"Il n'est pas violent, il n'a pas de problème avec sa mère ou avec l'alcool, nous voilà rassurés", ironise le procureur qui requiert 1 an dont 6 mois de sursis probatoire ainsi que la révocation d'un sursis précédent. "C'est un problème avec ses enfants qu'elle ne reconnait pas. La victime n'a pas déposé plainte et il n'y a pas de témoins mais il ne vous a pas menti. Il ne voulait pas lui faire de mal", plaide la défense.



En vain, le prévenu est reconnu coupable et part pour 9 mois en détention, comme demandé par le parquet.