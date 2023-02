A la Une . Fruits et légumes : Une manifestation des acteurs de filière prévue lundi

Face à la hausse des coûts, les acteurs de la filière fruits et légumes de l’île annoncent une manifestation ce lundi devant la préfecture. Par NP - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 15:00

Les acteurs de la filière fruits et légumes de l’île se mobilisent ce lundi pour la sauvegarde de celle-ci.



Comme dans les autres filières agricoles, les coûts de production explosent, sauf qu’ici, les agriculteurs n’ont pas bénéficié de “l’ensemble des plans mis en place par l’Etat [Plan de relance, plan de résilience etc.]. Ils n’ont rien reçu comme aide", déplore Guillaume Sellier, président du syndicat des Jeunes Agriculteurs, qui appelle à la mobilisation.



Le rendez-vous est donné à 9h00 devant la préfecture. Une motion sera remise au préfet concernant les difficultés rencontrées au sein de la filière et les moyens demandés.



Le cortège se déplacera ensuite, à pied, en direction du Conseil départemental.