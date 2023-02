A la Une . Fruits et légumes : Les agriculteurs reçus au Département

Une délégation d'agriculteurs s'est entretenue ce lundi à la mi-journée avec le président du Département pour évoquer la mise en place d'aides à la production. Par SF - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 14:17







Les syndicats sont sortis plutôt satisfaits de la réunion qui s'est déroulée au Département à la mi-journée. Ils disent avoir été entendus. "On a ressenti une réelle intention politique pour accompagner le monde agricole. On a fait le constat des aides intrants qui ont été chiffrés. Mais ils nous ont demandé quelques semaines pour travailler sur le dossier", explique un syndicaliste.



"Ils ont fait un plan de relance et de soutien des filières parce qu'il y a des filières en voie de disparition, comme l'ananas et des filières de fruits et légumes qui ont des surcoûts de production. Des groupes de travail seront mis en place début mars", ajoute le syndicaliste qui assure : "Ils prennent à cœur le problème pour accompagner le monde agricole sur les sujets des jeunes agriculteurs, pour les investissements serres et les filières mais on n'a pas parlé de bio."



Les agriculteurs se sont ensuite rendus du côté de la préfecture pour être reçus pour la première fois par Jérôme Filippini depuis son arrivée à La Réunion.



