Fruits et légûmes “Fraîch'” à 1 € sur le Nord ! CINOR Des fruits et légumes péi sans distinction à 1 € le kilo sur les marchés locaux? Oui c'est toujours d'actualité. Du moins pour ces deux prochains jours. Ce vendredi 14 décembre, deux rendez-vous sont programmés sur le Nord, à Sainte-Suzanne et à Saint-Denis.

Portée par l'Institut Régional d'Education Nutritionnelle (IREN) et l'Association Réunionnaise Interprofessionnelle des fruits et légûmes (ARIFEL),en partenariat avec le FEDER, l'ARS, la DAAF Réunion, la SIDR, l'interfel et les communes de Sainte-Rose, Saint-Benoit, Bras Panon, Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint Denis, la Possession, et Saint-Pierre, l'opération en est à sa 11e édition.



L’objectif est de proposer au public, en particulier les habitants des quartiers prioritaires, des actions leur permettant de dépasser les obstacles liés à la consommation des fruits et légumes afin d’améliorer leurs habitudes alimentaires.

“C'est marrant d'entendre les gens évoquer cette opération comme une réponse au mouvement social des gilets jaunes, alors qu'elle existe maintenant depuis plus de 10 ans”, s'amuse Fridor Feunte, nutritionniste à l'IREN, et chef d'orchestre de cette opération.



Une opération de ventes de fruits et légûmes à bas prix qui se déplace de ville en ville depuis sept jours.

Demain, vendredi 14 décembre, le convoi posera son stock de produits à Sainte-Suzanne, place du marché forain où 1200 kilos sont attendus à la vente.

Il y en aura autant sur les étals dans l'après-midi à Sainte-Denis, 15h30, place de la convivialité.





600 kilos partis en moins d'une heure ! Ce jeudi, nous sommes allés nous rendre compte du phénomène, à Sainte-Suzanne, au lotissement le Maina, à Quartier Français.

Les agents de l'institut, mélés à ceux de la mairie de Sainte-Suzanne étaient mobilisés pour encadrer au mieux l'opération.



Et force est de constater que cela fonctionne ; en moins d'une heure, le stock de 600 kilos de produits (brèdes, salade, chouchou, carotte, basilic, oignons, concombre, pêche, etc) avait été écoulé, au grand dam des retardataires sainte-suzannois.



Ces derniers auront l'occasion de se rattraper puisqu'un rendez-vous est calé ce matin sur la place qui fait face au parc de jeux du Bocage.

Il est recommandé de se munir d'un sac, aucun contenant n'étant proposé sur site.

Dernière recommandation : gare au gaspillage alimentaire !







“Des produits frais, de qualité et de saison” Pour sa part, Fridor Feunte se félicitait de la réussite de cette opération.

“De Sainte-Rose à la Possession, tous les stocks ont été écoulés. L'idée selon laquelle les Réunionnais n'aiment pas les fruits et légûmes est fausse”.



Dans une enquête de consommation réalisée par l’IREN au premier trimestre 2018, cinq barrières à la consommation des fruits et légumes ont été du reste relevées par les habitants des quartiers prioritaires.



Il s’agit dans l’ordre : du prix, du manque de temps, du manque d’attirance, du manque d’habitude et du manque de connaissance.



“Il faut faire sauter la barrière des prix et rendre les fruits et légûmes accessibles. Plus on en consommera, à des prix attractifs, plus on stimulera la demande, et la production suivra

Ici, on a des produits issus de la production locale, frais, de qualité et de saison, il faut en profiter".

D'autant plus qu'il y a derrière un enjeu majeur en terme de santé : la lutte contre le diabète. " Et les fruits et légûmes peuvent très nettement atténuer ce mal qui continue à toucher une grosse partie de la population".

Alix COINDEVEL

