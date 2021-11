Bien être Fruits, épices et légumes : la nature nous veut du bien...

La nature regorge de secrets et de trésors qui naturellement vont aider à se soigner et booster notre forme. Rhume, mal de tête, angine : des remèdes naturels existent...



Le café : un précieux allié, surtout si il est serré, en cas de forte migraine



Les oligo-éléments: cuivre, or, argent (sous forme colloïdale) en pleine épidémie pour se protéger



Le spray nasal avec de l'eau de mer en cas de rhume



Le suc aqueux de radis noir pour la sinusite (en ampoules)



Les clous de girofle (pour accompagner le citron chaud-canelle) dés que vous vous sentez fébrile



Les sachets de chlorure de magnésium, à diluer dans de l'eau en cas de fièvre ou de début d'infection virale



Les oligo-éléments de Bismuth pour le mal de gorge



Le spray ou les pastilles de Propolis pour l'angine



Les feuilles de ronce (en tisane) pour l'angine



La tisane des 7 fleurs pour apaiser la toux et libérer les bronches



Les feuilles de cassis en infusion ou aussi en teinture-mère pour leur soutien adaptatif surrénalien



L'argile verte ultra ventilée pour la gastro



Le gingembre en morceaux ou en gélules pour la nausée (gastro)



La poudre de prêle (en cure: 2 gélules de 500 mg matin et soir) pour son apport en silice qui donne son élasticité à la peau, la rigidité aux ongles, la solidité aux cheveux et combat les rides tout en protégeant vos articulations



L'eau florale de rose qui lutte contre le vieillissement accéléré de la peau.