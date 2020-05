A la Une . Frontières fermées : Son séjour s'éternise à Madagascar et zéro solution à l'horizon Natacha est bloquée à Madagascar depuis le...1er avril. Un poisson qui leur a joué un vilain tour alors qu'une fenêtre s'ouvrait pourtant ce mardi 5 mai... Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 5 Mai 2020 à 20:11 | Lu 379 fois

Natacha a quitté La Réunion le 5 mars, alors que rien ne laissait présager, à ce moment-là, la fermeture des frontières et les restrictions des vols qui sont arrivées tour à tour comme des couperets à partir de la fin du mois de mars.



Depuis le 1er avril, Natacha et son enfant trépignent donc d'impatience de pouvoir rentrer à La Réunion.



Leur vol retour initial devait être assuré par Air austral, le 1er avril donc. Mais pour les raisons que l'on sait, ce vol n'a pas pu être maintenu. C'est donc à Tamatave que Natacha a poursuivi son séjour, prolongé et donc forcé.





"La compagnie nous a indiqué que le vol ne pourrait se faire. L'ambassade, ici, nous dit que c'est en raison des décisions de la préfecture de La Réunion concernant la restriction des vols", ajoute-t-elle. Voici donc la petite famille partie pour une deuxième prolongation de séjour dans la Grande île.



Et pour ne rien arranger, leur situation se dégrade de jour en jour, financièrement et sur le plan médical. "Mon enfant n'a plus de médicaments contre le paludisme. Je ne sais plus comment faire. J'ai pris un taxi spécial pour venir de Tamatave à Tana pour rejoindre l'aéroport, j'ai déjà payé mon billet, 500 euros pour nous deux, et ce soir (mardi soir), je suis dans un hôtel à Antananarivo grâce à une femme qui a pu m'aider, mais jusqu'à quand", demande Natacha, perdue.



Elle dit avoir croisé d'autres passagers dans le même cas qu'elle aujourd'hui, à l'aéroport. D'autres ont quant à eux, eu plus de chance car leur vol en direction de la France métropolitaine a pu décoller. Seul espoir à l'horizon : que les autorités réunionnaises activent un rapatriement comme cela a pu être mené à son terme la semaine dernière pour d'autres voyageurs bloqués à Mada depuis des semaines (



Ce mercredi, Natacha doit s'assurer, auprès de la compagnie malgache, que son billet pourra être réutilisé à une date ultérieure... Ce qui s'apparenterait déjà à une victoire dans cette pagaille générale. "J'ai acheté un nouveau billet avec Air Madagascar pour un vol retour aujourd'hui, mardi 5 mai. La veille de notre départ avec mon enfant, la compagnie nous a assuré que tout était conforme (photo ci-contre), nous n'avions qu'à nous présenter à l'aéroport aujourd'hui", raconte-t-elle. Mais une fois arrivée sur place aujourd'hui, à l'aéroport international d'Ivato à Antananarivo, c'est une nouvelle déconvenue qui attendait Natacha."La compagnie nous a indiqué que le vol ne pourrait se faire. L'ambassade, ici, nous dit que c'est en raison des décisions de la préfecture de La Réunion concernant la restriction des vols", ajoute-t-elle. Voici donc la petite famille partie pour une deuxième prolongation de séjour dans la Grande île.Et pour ne rien arranger, leur situation se dégrade de jour en jour, financièrement et sur le plan médical. "Mon enfant n'a plus de médicaments contre le paludisme. Je ne sais plus comment faire. J'ai pris un taxi spécial pour venir de Tamatave à Tana pour rejoindre l'aéroport, j'ai déjà payé mon billet, 500 euros pour nous deux, et ce soir (mardi soir), je suis dans un hôtel à Antananarivo grâce à une femme qui a pu m'aider, mais jusqu'à quand", demande Natacha, perdue.Elle dit avoir croisé d'autres passagers dans le même cas qu'elle aujourd'hui, à l'aéroport. D'autres ont quant à eux, eu plus de chance car leur vol en direction de la France métropolitaine a pu décoller. Seul espoir à l'horizon : que les autorités réunionnaises activent un rapatriement comme cela a pu être mené à son terme la semaine dernière pour d'autres voyageurs bloqués à Mada depuis des semaines ( Abandonnées à Madagascar par Air Mauritius: "On ne savait pas où on allait dormir le soir" ).Ce mercredi, Natacha doit s'assurer, auprès de la compagnie malgache, que son billet pourra être réutilisé à une date ultérieure... Ce qui s'apparenterait déjà à une victoire dans cette pagaille générale.