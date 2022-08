A la Une . Front froid en approche : Jusqu'à -3°C à La Réunion cette semaine

L'hiver n'est pas fini et les baisses températures vont se faire bien ressentir d’ici mercredi, avec l’arrivée d’un faible front froid. Par NP - Publié le Lundi 8 Août 2022 à 10:21

Prévisions de Météo France :



Ces derniers jours ont été relativement doux à la Réunion avec un alizé plutôt discret. On relève aujourd’hui par exemple près de 28°C du côté de la Saline. Changement d'ambiance en milieu de semaine prochaine :



Un faible front froid va en effet gagner les Mascareignes d'ici mardi, amenant une masse d'air plus fraîche.

Si les cumuls de pluies ne devraient pas être conséquents, la baisse des températures sera sensible d'ici mercredi et jeudi, de l'ordre de 2 à 3 °C sur le littoral.



Le vent devrait être également de la partie avec probablement près de 80km/h mercredi en rafales sur le Sud-Ouest et le Nord-Est. En montagne, il faudra compter sur des rafales de 60 km/h.



Que les plus frileux se rassurent, ce passage hivernal ne devrait pas durer.



Jeudi et vendredi, le vent va lentement faiblir et le mercure devrait progressivement remonter.