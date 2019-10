A la Une .. Front froid attendu mercredi: Temps maussade et humide

Météo974

M974World

Zinfos974Météo



2019 OCTOBRE 15 17h45 REUNION



Graphique: le front froid atténué remonte vers la Réunion et les Mascareignes. AB/PH



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 15 AU 16 OCTOBRE



En seconde partie de nuit des paquets nuageux et pluvieux charriés par l'alizé touchent davantage le quart Sud-Est de notre île.



Le Sud Sauvage jusqu'à Saint Benoît en passant par Sainte Rose sont exposés tout comme les pentes Est et Sud du volcan.



La mer reste agitée .



Les températures sont en baisse dans les hauts par rapport à la nuit précédente.



PREVISIONS POUR LE MERCREDI 16 OCTOBRE



Le front froid atténué est à nos portes en début de matinée.



Le Nord et l'Ouest bénéficient encore d'éclaircies. Mais le ciel devient de plus en nuageux par le Sud et le Sud-Est.



Avant la fin de la matinée les précipitations affectent la moitié Sud de notre caillou et par effet de blocage sont plus abondantes sur les pentes du Sud Sauvage et les flancs du volcan.



Le temps maussade se fait un chemin vers l'Est et le Nord puis finit par déborder sur le Nord-Ouest.



A l'arrière le ciel se montre progressivement à nouveau plus clément sur le littoral entre Saint Pierre et Saint Gilles.



Les températures maximales sous abri s'enrhument un peu et varient de 13/14° au Maïdo et au volcan à 28/29° à Saint Gilles .



L'alizé est manifestement vigoureux flashant autour de 60/70km/h sur les côtes Sud et Sud-Ouest et remontant en journée de façon plus atténuée vers Saint Leu et la Saline jusqu'aux Roches Noires.



Sur le Nord et dans la région du volcan et des plaines les vitesses se modèrent autour de 50km/h.



La mer reste agitée et devient rapidement forte sur les littoraux Sud et Ouest avec un train de houle de Sud.



Température du lagon: proche de 25/26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h46 le 16. (+1mn)

Coucher du soleil : 18h21 le 16. (+1mn)



La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot : 1015.6 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 16 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 27° Celsius



LE PORT : Maximum de 28° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 29° Celsius



SALINE: Maximum de 28° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26/27° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 26° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26/27° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 27° Celsius



VOLCAN: Maximum de 13/14° Celsius



MAIDO: Maximum de 13/14° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17/18° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 17/18° Celsius



CILAOS: Maximum de 20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 21° Celsius



TENDANCES POUR LE JEUDI 17 OCTOBRE



Le temps devient plus sec en journée et cette tendance au temps sec se maintient a priori vendredi et le weekend.



Les éclaircies dominent jeudi matin sur l'île sauf sur le quart Sud-Est où l'humidité de la nuit joue les prolongations en matinée.



Après midi plutôt nuageux mais sec dans les hauts alors que les sommets émergent.



Les températures maximales plafonnent à 27/28° sur le littoral Ouest mais à peine 24/25° sur les côtes Sud-Est.



Dans les hauts la fraîcheur est réelle quand le soleil s'absente.



L'alizé vigoureux nettoie le ciel des côtes Nord-Est et Sud-Ouest où les éclaircies permettent au thermomètre de rester plus généreux.



La mer reste agitée à localement forte dans le Sud.



La nuit de Jeudi à Vendredi s'annonce calme et peu humide mais caractérisée par une fraîcheur qui pique pour la saison notamment au dessus de 1000/1500m. 2019 OCTOBRE 15 17h45le front froid atténué remonte vers la Réunion et les Mascareignes. AB/PHEn seconde partie de nuit des paquets nuageux et pluvieux charriés par l'alizé touchent davantage le quart Sud-Est de notre île.Le Sud Sauvage jusqu'à Saint Benoît en passant par Sainte Rose sont exposés tout comme les pentes Est et Sud du volcan.La mer reste agitée .Les températures sont en baisse dans les hauts par rapport à la nuit précédente.Le front froid atténué est à nos portes en début de matinée.Le Nord et l'Ouest bénéficient encore d'éclaircies. Mais le ciel devient de plus en nuageux par le Sud et le Sud-Est.Avant la fin de la matinée les précipitations affectent la moitié Sud de notre caillou et par effet de blocage sont plus abondantes sur les pentes du Sud Sauvage et les flancs du volcan.Le temps maussade se fait un chemin vers l'Est et le Nord puis finit par déborder sur le Nord-Ouest.A l'arrière le ciel se montre progressivement à nouveau plus clément sur le littoral entre Saint Pierre et Saint Gilles.Les températures maximales sous abri s'enrhument un peu et varient de 13/14° au Maïdo et au volcan à 28/29° à Saint Gilles .est manifestement vigoureux flashant autour de 60/70km/h sur les côtes Sud et Sud-Ouest et remontant en journée de façon plus atténuée vers Saint Leu et la Saline jusqu'aux Roches Noires.Sur le Nord et dans la région du volcan et des plaines les vitesses se modèrent autour de 50km/h.reste agitée et devient rapidement forte sur les littoraux Sud et Ouest avec un train de houle de Sud.Température du lagon: proche de 25/26°.05h46 le 16. (+1mn)18h21 le 16. (+1mn)1015.6 hectoPascals.Maximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 13/14° CelsiusMaximum de 13/14° CelsiusMaximum de 17/18° CelsiusMaximum de 17/18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 21° CelsiusLe temps devient plus sec en journée et cette tendance au temps sec se maintient a priori vendredi et le weekend.Les éclaircies dominent jeudi matin sur l'île sauf sur le quart Sud-Est où l'humidité de la nuit joue les prolongations en matinée.Après midi plutôt nuageux mais sec dans les hauts alors que les sommets émergent.Les températures maximales plafonnent à 27/28° sur le littoral Ouest mais à peine 24/25° sur les côtes Sud-Est.Dans les hauts la fraîcheur est réelle quand le soleil s'absente.L'alizé vigoureux nettoie le ciel des côtes Nord-Est et Sud-Ouest où les éclaircies permettent au thermomètre de rester plus généreux.La mer reste agitée à localement forte dans le Sud.La nuit de Jeudi à Vendredi s'annonce calme et peu humide mais caractérisée par une fraîcheur qui pique pour la saison notamment au dessus de 1000/1500m.



PATRICK HOAREAU Lu 1175 fois







Dans la même rubrique : < > Dengue : Le nombre de cas signalés a doublé en une semaine Les contrôles sur la pêche et la vente des bichiques seront renforcés