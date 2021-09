A la Une . Front froid : Vents, houle et baisse des températures ce dimanche

Météo France prévoit l'arrivée d'un front froid sur La Réunion dans la nuit de samedi à dimanche. Le beau temps qui va durer jusqu'à la première moitié du week-end va ensuite laisser la place à une dégradation des conditions : Des rafales de vent plus fortes, une chute des températures et une houle australes sont prévues. Voici les prévisions de Météo France : Par NP - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 18:46

Les températures sont restées chaudes pour la saison et sont prévues d'atteindre un pic en journée de samedi, juste avant l'arrivée d'un nouveau front froid dans la nuit de samedi à dimanche.

- Ce front froid devrait cependant être peu actif en termes de précipitations, mais couvrira l'ensemble de l'île en lâchant localement de bonnes averses sur les contreforts du Sud, du Sud-est et l'intérieur. Au passage du front le vent moyen sera soutenu sur les crêtes et les plus hauts sommets.

- En fin de week-end, à l'arrière du front froid, les températures maximales vont accuser une baisse significative pour repasser en dessous des normales de saison. Couplées à un régime d'alizé modéré, les températures ressenties seront assez fraîches.

- Une nouvelle poussée anticyclonique par l'Ouest du bassin, favorisera également la levée d'une nouvelle houle australe bien marquée, qui devrait aboutir à une surveillance particulière au cours de ces prochains jours.

