Front froid : Peut-on s'attendre à voir quelques flocons ?

Un front froid a fait son arrivée depuis hier mardi. Selon les prévisions de Météo France "on ne peut exclure quelques flocons mêlés à la pluie voire du verglas au Piton des Neiges et au Grand Bénare", cette nuit. Les baisses de température se font donc bien sentir. Des gelées blanches étaient d'ailleurs visibles ce mercredi matin à la Plaine des Cafres.



Côté météo, le temps reste très humide sur une grande moitié Sud de l'île avec des pluies et averses plus marquées sur les flancs du volcan.



Le vent de Sud-Est reste vigoureux avec des pointes de 60 à 70 km/h le long des façades Ouest et Est de l'île ainsi que sur les sommets.



La mer est agitée à forte. Une houle de secteur Sud modérée voisine de 3m00 est attendue de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table.