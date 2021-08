A la Une . Front froid : Les prévisions pour les prochaines heures

Les conditions climatiques se dégradent à La Réunion ce mercredi. La grisaille et la pluie se sont déjà installées dans le Sud et finiront par toucher le Nord de l'île en milieu de journée. Voici les prévisions de Météo France : Par NP - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 09:37



Passage du front froid atténué

Le front froid atténué annoncé hier est train de circuler au-dessus de l'île de La Réunion. Il apporte des bonnes averses sur toute la moitié Sud de l'île, comme à Grand Coude où on a relevé 48mm entre hier soir 21h et ce matin 9h. Ailleurs, le soleil est au rendez-vous jusqu'à la mi-journée au moins.

Le vent fraîchit avec des rafales à 70km/h attendues sur la région des plages, voire 80km/h sur les caps exposés comme à la Pte des 3 bassins.

Nous rappelons aussi qu'un train de houle modérée aborde nos côtes par le Sud-Ouest. Combinée à l'effet du vent, cette houle australe engendre des conditions de navigations difficiles au large des côtes Ouest et Sud.

