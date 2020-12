Front de mer de Saint-Paul : Une demi tonne de déchets dans la hotte des bénévoles

Ils étaient une trentaine de personnes à se mobiliser le week-end dernier sur le front de mer de Saint-Paul pour y ramasser pneus, bouteilles en verre, en plastique, canettes, pots de peinture… abandonnés dans la nature. Au total en l'espace de 2 heures, 500 kilos de déchets ont été récoltés et triés.



Une action concrète couplée avec un stand de sensibilisation sur les enjeux de traitement des déchets et les enjeux climatiques.



Cette année 2020, l’antenne de La Réunion a mené 12 actions de ramassage et de sensibilisation à travers l’île pour 3 tonnes de déchets récoltés. 108 personnes y ont participé dont une dizaine de membres de Project Rescue Ocean. Cette organisation présente à travers le monde a évité que 70 tonnes de déchets n’atterrissent cette année dans les océans ou dans la nature.



La prochaine opération se déroulera ce dimanche sur le littoral de Saint-Denis.