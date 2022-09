A la Une . Front de mer de Saint-Paul : Soirée trop arrosée pour ce chauffard, son permis retiré sur le champ

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont effectué différents contrôles routiers dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Gendarmes et policiers ont relevé plusieurs centaines d'infractions Par NP - Publié le Dimanche 25 Septembre 2022 à 19:20

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’Escadron départemental de sécurité routière (E.D.S.R), en appui des réservistes de la gendarmerie, ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les axes principaux de l’île.



Parmi les faits notables, retenons cette mobilisation motocyclistes de St-Paul et de la Rivière St-Louis, engagés dans la nuit de samedi à dimanche aux alentours de 00h15 sur un accident de la circulation routière sur le front de mer à St-Paul.



Un conducteur qui circulait à vive allure a perdu le contrôle de son véhicule et est allé finir sa course en percutant violemment deux véhicules en stationnement, eux mêmes projetés contre deux autres voitures en stationnement à proximité.



Si aucun blessé n’est à déplorer, le chauffard positif à l’alcoolémie s'est vu retirer sur le champ son permis et son véhicule accidenté a été placé en fourrière.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE (GENDARMERIE) :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 14

NOMBRE D INFRACTIONS : 205

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 6

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 4

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 2

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 6 dont 4 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 5

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 2

NOMBRE DE VITESSES : 118 dont 10 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 7

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 4

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 32

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 10

NOMBRE DE NUISANCE, POLLUTION, INCIVILITÉ ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 18



De leur coté, les éléments de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 36 opérations de sécurisation et de sécurité routière. Les 137 fonctionnaires mobilisés ont relevé un total de 436 infractions.



Parmi elles, 20 délits dont six conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 8 défauts d'assurance ou encore six défauts de permis de conduire. Par ailleurs les forces de police ont également procédé à la constatation de 416 autres diverses contraventions au code de la route dont 260 excès de vitesse, 27 défauts de contrôle technique et 103 autres contraventions diverses.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE (POLICE) :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06

(taux compris entre 0,46 et 0,91 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 08

- défaut de permis de conduire : 06

- excès de vitesse : 260

- feu rouge / stop / priorité : 19

- défaut de port de casque : 03

- défaut d'équipement : 04

- défaut de contrôle technique : 27

- autres : 103