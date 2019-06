Société Front de mer St-Leu: Plus de 4000 mégots de cigarettes ramassés Trois bénévoles de Cetanou ont ramassé 4187 mégots de cigarettes, en seulement 4 heures, sur le front de mer de Saint-Leu ce samedi matin.

C’est à nous… d’agir. Chaque geste compte et nous sommes heureux de participer au quotidien et lors des collectes de déchets pour dépolluer l’environnement des déchets produits et jeter par l’Homme.



Ce samedi matin 1er juin 2019, une équipe de 3 bénévoles était au rendez-vous sur le Front de mer de Saint Leu Sonia, Timothée et Tara.



Moins de monde que prévu mais de nombreuses actions de nettoyage ont été lancées partout sur l’île pour la semaine du développement durable et la collecte tombait également sur le pont de l’Ascension. La vraie victoire sera le volume global collecté par tous les groupes pendant la Semaine du Développement Durable 2019.



Nous saluons les équipes municipales saint-leusiennes qui entretiennent régulièrement les plages et les espaces publics, un énorme travail, principalement aux lendemains de week-ends et jours fériés.



A l’attaque des mégots





Les mégots libère des substances nocives au contact de l’eau…



1 seul mégot de cigarette met 2 ans à se dégrader et pollue 500 litres d’eau.



Et demain ?



Chaque jour nous pouvons AGIR en refusant les emballages plastiques, en ramassant, en sensibilisant autour de nous.



