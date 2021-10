La grande Une Frissons et vengeances : Événements inexpliqués au cimetière de l’Est

Les traditionnelles gerbes de fleurs viendront fleurir les tombes des disparus, ce lundi, date de la Toussaint. Dominique, lui, s'occupe de ces lieux de recueil tout au long de l’année, au cimetière de l'Est à Saint-Denis. L’ancien fossoyeur se souvient de quelques événements mystérieux survenus sur ce site... Par Sophie Fontaine - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 17:04







Trois blessés pour un enterrement



Parmi les événements qui ont le plus marqué Dominique : un enterrement sanglant. Durant la cérémonie, le gendre de la défunte a perdu des doigts. “Mi souviens, c’était un vendredi. Le genre l’a eu trois doigts coupés, sa femme et ses enfants l’a tombe à terre coté la tombe, comme si n’avait l’esprit. Arrivé dehors, la femme la tombe su le trottoir, l’a perce un trou dans la tête".



Une proche présente à l’enterrement lui aurait alors confié : “Zot l’a fait passé le martyre à la maman. Le jour là, l’a tape à zot"...



L’homme enterré vivant



Des événements étranges ? Il en a aussi entendu plusieurs, comme celle contée par un ami, sur un homme probablement enterré avant l’heure :



“Y doit remont’ aux années 1970. Dix ans après avoir mis un corps, quand les fossoyeurs l’a rouv’ le caveau pour met un nouveau corps dan’ un caveau, zot la trouv’ un squelette, assis devant la porte. Sûrement li té encore vivant quand l’a enterre a li. Li l’a dû essay’ sortir, mais li n’avait aucune chance...”



Profanations en série



Il n’est pas rare de voir des sacrifices dans les cimetières. À l’approche du soir d’Halloween, rituels sataniques et offrandes sont découverts à l’entrée du cimetière, devant la croix jubilé ou sur les tombes.



“Nous l’a fini trouve des dizaines de têtes de coqs, des cobayes piqués, de l’alcool. Une fois nous l’a trouve un cabris mort et entier devant une tombe, la tête coupée. Une fois n’a quelqu’un un soir l’a coupe toutes les têtes des statuts de la vierge”.



