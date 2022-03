La grande Une Fret maritime et hausse des prix : Les parlementaires de La Réunion demandent l'intervention de l'Etat

Les députés de La Réunion ont ensemble sollicité le gouvernement pour une intervention auprès des opérateurs maritimes afin de limiter l'impact de la crise sur les prix des produits importés sur l'île. Voici la lettre signée par Philippe Naillet, Nathalie Bassire, Michel Dennemont, Nassimah Dindar, Jean-Louis Lagourgue, Karine Lebon, David Lorion, Viviane Malet, Jean-Luc Poudroux, Nadia Ramassamy et Jean-Hugues Ratenon : Publié le Mercredi 23 Mars 2022

Monsieur le Ministre,



Depuis de nombreux mois maintenant, nous attirons votre attention sur la situation relative au fret à La Réunion. Le contexte actuel nous amène à revenir vers vous sur ce sujet.



En effet, les conséquences liées à la crise de la Covid-19 ont été considérables et le sont encore chaque jour à La Réunion, tant pour les entreprises que pour l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais.



Vous le savez, nous subissons encore la hausse des coûts liée à la forte reprise de la demande internationale, le coût de transport d’un container entre l’Hexagone et La Réunion ayant été multiplié par trois, a minima. Le déséquilibre entre l’offre et la demande couplé au manque de containers disponibles et de matières premières contribuent à la multiplication par quatre à dix du prix du fret de certaines denrées alimentaires et à la forte inflation constatée sur notre territoire au sein duquel le taux de pauvreté reste l’un des plus importants de France. Nous avons pu compter sur votre intervention à plusieurs reprises, suite à nos alertes, pour limiter certains de ces impacts et sur la contribution des parties prenantes au Bouclier Qualité Prix.



Si ces interventions ont permis de résoudre, tout au moins de contenir certaines de ces conséquences, le monde socio-économique nous alerte sur une évolution particulièrement urgente et alarmante de la situation : un dérèglement croissant de la desserte maritime à La Réunion avec des risques de raréfaction des rotations.



Vous comprendrez que cette situation pourrait à très court terme avoir des conséquences pour notre économie insulaire fortement dépendante aux importations. De plus, une nouvelle hausse des prix viendrait s’ajouter à la forte inflation de 3,3% déjà constatée ces derniers mois.



Dans ce contexte, nous sollicitons une nouvelle fois une intervention rapide, forte et ferme de la part de l’État auprès des opérateurs maritimes, en particulier l’opérateur national, afin qu’ils assurent les relations commerciales vitales pour notre île et ses habitants.



Assurés de l’intérêt que vous porterez à cette situation urgente, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.