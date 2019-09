La grande Une ▶️ Fréquentation touristique: Légère baisse de la destination Réunion Coup de froid passager sur la destination Réunion. Le taux de fréquentation touristique au premier semestre 2019 a reculé par rapport à l'an dernier mais a progressé comparativement à 2017. Les perspectives de fin 2019 s'annoncent également favorables.





Les recettes touristiques sur ce même semestre affichent 182 millions d’euros. Là aussi, un recul est mécaniquement constaté (-6,2% par rapport à la même période 2018 mais +27,9% par rapport à la même période 2017).



Sur le 1er semestre 2019, ils sont 234.405 touristes extérieurs à s'être rendus à La Réunion. C'est 3% de moins par rapport à la même période 2018 mais +7,14% par rapport à la même période 2017, selon les chiffres dévoilés à l'instant par l'IRT à Saint-Paul.Les recettes touristiques sur ce même semestre affichent 182 millions d’euros. Là aussi, un recul est mécaniquement constaté (-6,2% par rapport à la même période 2018 mais +27,9% par rapport à la même période 2017).C'est entouré de sa nouvelle directrice , Susan Soba, et de Nathalie Noël, présidente de l'Observatoire régional du tourisme, que le président de l'IRT Stéphane Fouassin a dévoilé ces chiffres particulièrement attendus par l'ensemble des acteurs économiques.





"Nous restons très confiants et optimistes malgré les difficultés rencontrés en fin d'année dernière (…) Quand on voit la progression attendue au second semestre 2019, on peut s'attendre à une progression des chiffres par rapport à l'an dernier", entrevoit Stéphane Fouassin.



Ces perspectives, justement, sont dévoilées. En octobre 2019, la progression devrait être de +4,3% , novembre : 5,2% et décembre 5,7%. Rappelons que l'an dernier, 241.579 touristes avaient foulé le sol réunionnais au premier semestre, soit 11% de plus sur la même période en 2017."Nous restons très confiants et optimistes malgré les difficultés rencontrés en fin d'année dernière (…) Quand on voit la progression attendue au second semestre 2019, on peut s'attendre à une progression des chiffres par rapport à l'an dernier", entrevoit Stéphane Fouassin.Ces perspectives, justement, sont dévoilées. En octobre 2019, la progression devrait être de +4,3% , novembre : 5,2% et décembre 5,7%.



