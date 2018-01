Société French blue fait le point sur ses vols





En raison de la fermeture de l’aéroport de La Réunion Roland Garros :



- Le vol BF700 Paris Orly > St Denis du 17 Janvier 2018 est annulé



- Le vol BF703 St Denis > Paris Orly du 18 Janvier 2018 est annulé



Les passagers concernés par ces vols sont invités à prendre contact avec nos agents au 0825 205 205 (0,20€/min).



- Le vol BF700 Paris Orly <> St Denis du 18 Janvier 2018 initialement prévu à 15h30 est reporté à 20h00. L'enregistrement débutera à 16h00. Heure limite d'enregistrement 19h00.



- Le vol BF701 St Denis <> Paris Orly du 19 Janvier 2018 initialement prévu à 8h00 est reporté à 13h00. L'enregistrement débutera à 9h00. Heure limite d'enregistrement 12h00.



French blue tient à réaffirmer à ses passagers qu’elle développe tous les efforts nécessaires pour maintenir ses vols. French blue invite ses clients à consulter régulièrement la page dédiée sur son site internet afin de suivre les informations sur ses vols :



https://www.frenchblue.com/fr/nos-alertes





