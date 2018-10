French bee organise un Job Dating PNC le 6 novembre 2018 à LADOM

Dans le cadre de son développement, French bee, la première compagnie française low cost et long-courrier, organise une session de recrutement dans les locaux de LADOM à Sainte-Clotilde. La compagnie a pour ambition de recruter 15 nouveaux PNC (Personnels Navigants Commerciaux) pour sa base de La Réunion, et s'associe à cet effet à LADOM et l'organisme de formation Aeroschool.



Les candidats sont invités à rencontrer les équipes de French bee lors d'une journée portes-ouvertes le mardi 6 novembre 2018, entre 8h30 à 16h à LADOM La Réunion (216 boulevard Jean Jaurès à Ste Clotilde).



Les recruteurs de French bee accueilleront les candidats pour un premier entretien de sélection, sans inscription préalable. Ces derniers sont invités à se présenter munis d'un CV et d'une photo de plain-pied. Les personnes sélectionnées seront convoquées pour un deuxième entretien le 7 novembre 2018.



Ce job dating est destiné aux candidats qui ne disposent pas encore du CCA (Cabin Crew Attestation). Les 15 sélectionnés seront formés dès mi-décembre 2018 à La Réunion et s'envoleront ensuite vers Paris pour une formation pratique et le passage de l'examen d'hôtesses de l'air et de stewards. Les candidats qui décrocheront leur CCA seront assurés d'un premier contrat au sein de la compagnie French bee.



Jeune compagnie au fort esprit entrepreneurial, French bee recherche des passionnés du service commercial, aimant le travail en équipe et faisant preuve d'une attitude positive. Un bon niveau d'anglais est demandé, ainsi qu'une grande motivation et ouverture d'esprit.