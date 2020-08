A la Une ... French bee et la faiblesse de certains moteurs : Des inspections seront faites

Les A350 depuis 2015 ne se sont jamais illustrés pour des problèmes techniques. Pour la première fois cependant une sérieuse alerte vient d'avoir lieu. Le motoriste Rolls Royce aurait constaté des faiblesses sur ses équipements concernant les A350-900. French bee qui pourrait être concernée joue la prudence. Par N.P - Publié le Vendredi 14 Août 2020 à 09:32 | Lu 285 fois

Le motoriste britannique équipe aujourd'hui 370 des A350 qui volent actuellement, dont ceux de French Bee. La compagnie qui dessert La Réunion est-elle concernée par problème d'usure prématurée sur des moteurs d'Airbus A350-900 ?



French bee interrogée nous a fait la réponse suivante : "Le motoriste Rolls Royce a constaté que certains moteurs des A350 ayant accumulé 2300 Flight Cycle (vols) pouvaient présenter des faiblesses sur une pièce spécifique d'un moteur. Par mesure de précaution, la vérification régulière et systématique de ce point est désormais obligatoire. À ce jour, l'A350-900 de Air Caraïbes (ceux de Frenchbee sont plus récents) ayant réalisé le plus de vols en a accumulé environ 2000. French bee n'est donc pas concernée maintenant ; cependant l'ensemble de la flotte Air Caraïbes et French bee équipée d'A350 sera inspectée rigoureusement lors de la vérification des 2300 vols puis à intervalles réguliers si nécessaire."









Publicité Publicité