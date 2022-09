Communiqué French Tech Rise pour rompre l’isolement des start-up réunionnaises

En 2016, La Réunion aussi obtenait son Sésame French Tech, et si nous pouvons nous féliciter du fait que la French Tech a dépassé le cap symbolique des 10Md€ levés en 2021, les financements restent actuellement majoritairement concentrés en Île-deFrance. Avec French Tech Rise, La French Tech La Réunion propose d’envoyer une start-up locale rencontrer des grands fonds d’investissement. Par NP - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 11:45

Si ces dernières années ont été celles d’une incroyable accélération de la French Tech, la French Tech La Réunion souhaite s’assurer que la croissance de l’écosystème contribue au dynamisme de l’économie de notre territoire et c’est pour quoi elle se fait le relais de la French Tech Rise qui revient en 2022 pour une seconde édition.



French Tech Rise est une initiative du gouvernement qui permet d’identifier des pépites de toutes les régions de France et de les inviter à participer à un évènement exclusif avec les plus grands fonds d’investissements en capital-risque présents à Paris. Concrètement, l'ambition de French Tech Rise est de connecter 20 startups issues des écosystèmes territoriaux avec des fonds d'investissement nationaux.



Ces 20 startups présenteront leurs projets à des investisseurs nationaux, en particulier des fonds d’investissement. Trois prix seront remis lors de l'événement national.



En partenariat avec Bpifrance, les startups (tous secteurs confondus) seront sélectionnées selon les critères suivants :



- Perspective de levée de fonds envisagée dans les 18 prochains mois



- Rechercher un financement entre 2M€ et 10M€ (Serie A ou B)



- Avoir une entreprise de moins de 10 ans



- Et un siège social situé à La Réunion Une start-up sera sélectionnée pour représenter la zone Océan Indien et les billets d'avions sont pris en charge par la French Tech La Réunion.





Elle Pitchera devant les principaux Venture Capital français, avec la possibilité de les Rencontrer lors de RDV one-toone mais également échanger avec les pépites de tout le territoire.



La start-up sélectionnée pourra également concourir pour l'un des 3 prix remis lors de l'évènement national et augmenter sa visibilité (couverture du programme sur les médias sociaux de la Mission FrenchTech et du réseau des Capitales et Communautés French Tech etc..).



La date limite de candidature est fixée au 7 octobre, le jury délibérera mi-octobre et l’évènement se tiendra fin octobre début novembre à Paris.



Inscriptions sur https://lafrenchtech-lareunion.com/