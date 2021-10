French Bee recrute à La Réunion

La compagne aérienne French bee et L’agence de l’Outre-Mer pour la Mobilité ouvrent une session de recrutement de PNC à La Réunion. Ces recrutements s’adressent exclusivement aux candidats inscrits à Pôle Emploi, non-titulaires du Cabin Crew Attestation (CCA) et présentant un niveau d'anglais TOEIC 750 minimum ou équivalent.



Les candidats intéressés et éligibles sont invités à se présenter avec une copie de leur CV dans les bureaux de LADOM à Sainte-Clotilde à partir de 09h00 ce mercredi 13 octobre. Les entretiens avec les candidats retenus auront lieu le 14 octobre.



"La Réunion est la destination vers laquelle French bee opère le plus de vols. Tous nos personnels sont attachés à cette île magnifique et à ses habitants. Nous sommes heureux de pouvoir proposer aux jeunes réunionnais une formation et un métier passionnant au sein d’une compagnie aérienne en plein développement", indique Dalila Hammou, la directrice des ressources humaines de French bee.



Miguel Teixeira, directeur du personnel navigant commercial de French bee, ajoute que "la base opérationnelle de La Réunion est primordiale pour le développement de notre ligne et pour la satisfaction de nos clients".



Née en 2016, French bee dessert actuellement 4 destinations au départ de Paris-Orly 4 : La Réunion, Tahiti, San Francisco et New York. La compagnie dispose actuellement de 4 Airbus A350-900 dans sa flotte et devrait recevoir son premier A350-1000 mi-décembre 2021. Cet appareil, de toute dernière génération, sera dédié à la ligne Paris - Orly 4 - Saint-Denis.