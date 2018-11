Gilets Jaunes French Bee informe ses passagers French Bee informe ses passagers en provenance de l'Île de la Réunion et à destination de Paris des modifications suivantes :

Le vol BF 705 La Réunion > Paris Orly du 24/11/2018 est modifié

Ancien horaire : Départ 12h40 Arrivée 21h15

Nouvel horaire : Départ 14h15 Arrivée 22h40

Fin de l'enregistrement : 12h45





Le vol BF 701 La Réunion > Paris Orly du 25/11/2018 est modifié

Ancien horaire : Départ 23h35 Arrivée 08h10 le 26 novembre

Nouvel horaire : BF5701 Départ 08h30 le 26 novembre Arrivée 17h05 le même jour

Fin de l'enregistrement à 07h00





Suite aux manifestations, la circulation peut se révéler difficile, nous vous recommandons de prendre les précautions nécessaires pour vous rendre jusqu'aux aéroports avant l'heure limite d'enregistrement.



Les passagers munis de leur billet d'avion peuvent circuler pendant les horaires du couvre-feu.



Compte tenu de la situation, nous avons mis en place les mesures commerciales suivantes (valable sur la ligne Paris <> Réunion dans les deux sens jusqu'au 30/11/2018 inclus) :



Modifications :

Pour tout type de billet (Basic, Smart et Premium) nous offrons la possibilité de modification de vol sans frais. Cependant, un réajustement tarifaire pourra être appliqué. La modification peut se porter sur la date et/ou destination du réseau French bee (réseau Air Caraïbes inclus si vous êtes en possession d'un billet Air Caraïbes). La modification de vol est possible dans la limite de la validité du billet (un an à compter de la date d'émission).

Remboursements : Remboursements disponibles selon les conditions des billets.



Centre d'appel :

Vous appelez depuis la France métropolitaine et l'île de la Réunion

Ouverture du lundi au dimanche et jours fériés

Sans interruption de 7h à 20h (Heure Paris)

Tél. : 0825 205 205 (0,20€/min) Zinfos974 Lu 376 fois





