Communiqué French Bee annonce la prolongation de l'assistance Covid offerte

Les compagnies Air Caraïbes et French bee annoncent à l’ensemble de leurs clients, qu’ils continueront de bénéficier d’une assistance COVID gratuite pour leurs voyages effectués jusqu’au 31 mars 2022 et ce, sur la totalité des destinations qu’elles desservent. Les deux compagnies poursuivent leur partenariat avec Assurever, l’assureur des professionnels du tourisme, pour garantir une assistance gratuite à leurs clients durant leur voyage. Par NP - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 14:27

Des garanties totalement incluses dans le prix du billet



Les deux compagnies, en partenariat avec Assurever, ont souscrit une assistance qui garantit une prise en charge à tous leurs passagers sur l’ensemble des destinations qu’elles desservent, si ceux-ci sont impactés par la COVID-19 au cours de leur voyage. Ces garanties sont incluses dans le billet, quel que soit le canal d'achat (internet, agences de voyages, comptoirs ventes…) et comprennent :

• Les frais d'hospitalisation à hauteur de 150 000 euros.

• Les frais d'hébergement dans la limite de 14 nuits et de 80 euros par nuit.

• Les frais de modification des billets d'avion s'il faut déplacer la date du vol retour.



Les passagers bénéficient de cette assistance dès le début de leur voyage et jusqu’à 30 jours après la date de départ. Les frais éventuels pouvant survenir avant le départ ou sur le lieu de résidence habituelle ne font pas partie de la garantie.



La flexibilité des conditions tarifaires assurée



Air Caraïbes et French bee rappellent que :

• Pour tout voyage effectué d’ici au 30 juin 2022, les billets sont 100% modifiables et remboursables.

• Les mesures sanitaires sont strictement appliquées à chaque étape du parcours client.

• La compagnie s’assure de la présence du passeport sanitaire à travers l’application TousAntiCovid. Ce passeport permet aux clients d’Air Caraïbes de voyager avec une plus grande facilité et de garantir une sécurité sanitaire aux destinations concernées.



L’ensemble des mesures sanitaires et commerciales mises en place par Air Caraïbes sont à consulter :

