French Bee : Préavis de grève du 22 au 25 décembre

La Direction de la Compagnie French bee tient à informer ses clients qu’un préavis de grève a été déposé pour les journées 22, 23, 24 et 25 décembre 2022 par certaines organisations syndicales.



Mise à jour : L'ensemble des vols du 22 décembre 2022 seront assurés pour l'ensemble de nos destinations



Les équipes French bee s’emploient activement à trouver des solutions d’acheminement pour ses clients.

Chaque client impacté par une modification du programme de vol sera contacté individuellement par la compagnie aérienne et se verra proposer une solution de voyage alternative ou un remboursement s’il ne souhaite plus voyager.



La direction de French bee vous prie de nous excuser pour la gêne occasionnée et confirme mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour vous acheminer dans les meilleures conditions.