National Fréjus : un homme se rend aux forces de l’ordre avec une tête et des testicules dans un sac

Un homme s’est présenté à la gendarmerie de Fréjus vendredi matin avec dans ses affaires des restes humains. Par LG - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 07:50

Scène sordide ce vendredi dans le département du Var. Un homme s’est rendu aux forces de l’ordre en fin de matinée. Il tenait un sac contenant une tête et des testicules tranchées. Dans ses premières déclarations, l’homme de 38 ans affirmait avoir tué, la veille, un autre homme.



Le parquet de Draguignan a précisé que l’individu s'est présenté pour dénoncer un homicide volontaire qu'il avait commis la veille sur la commune de Fréjus. Cet homme "transportait avec lui une tête coupée et les organes génitaux masculins de la victime dont il a donné l'identité".



L'homme, connu pour des petites affaires, a été placé en garde à vue et doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique.



Le mobile du crime est encore incertain, selon le parquet de Draguignan. Le domicile du mis en cause, situé dans un appartement du quartier de Villeneuve, est actuellement passé au peigne fin par l’identification criminelle.