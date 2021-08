A la Une .. Fréjus : Deux enfants et leur mère renversés par une automobiliste

Un des enfants est décédé. Le deuxième est gravement blessé. Les deux femmes placées en garde à vue s’accusent l’une l’autre. Par NP - Publié le Samedi 14 Août 2021 à 11:42

L’accident s’est produit jeudi vers 22H30 à Fréjus au niveau d’un rond-point.



Si la mère de famille a été légèrement blessée, le plus jeune des enfants âgé de 7 ans est décédé, transporté en arrêt cardio-respiratoire à l’hôpital, relate la presse nationale. L’autre enfant de 9 ans, grièvement blessé a été évacué par hélicoptère.



Deux femmes ont été interpellées plus tard dans la soirée. Placées en garde à vue, elles se rejettent la responsabilité du drame. Toutes deux ont été controlées positives au test d’alcoolémie et aux stupéfiants pour l’une d’entre-elles.