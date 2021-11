Communiqué Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement Supérieur, rencontre des Marcheurs Péï

Ce samedi, un groupe de Marcheurs de La Réunion a eu l’occasion d’avoir un moment d’échange avec Frédérique VIDAL. Cette rencontre, limitée en nombre en raison des restrictions sanitaires, a permis aux Marcheurs d’avoir un une bonne heure d’échange avec la ministre. Par NP - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 07:28

La discussion a débuté autour des problématiques de l’enseignement supérieur pendant lesquels un JAM, Stéphane Manant, œuvrant dans le domaine de l’Education populaire, a rappelé tout ce que le gouvernement a réalisé pour le monde étudiant tout en rappelant qu’il ne faut pas s’arrêter là et continuer à donner les moyens nécessaires au bon développement de l’Université au service des étudiants. Parmi les personnes présentes lors de cette rencontre figuraient des élus comme Ramata TOURE de Sainte -Suzanne, Roseline LUCAS des Avirons, aussi responsable du premier comité de soutien au Président, Ranjit CAMALON, porte-parole de LAREM, ou encore Henri CHANE TEF, ancien référent En Marche. C’est Hélène CODDEVILLE, la référente adjointe, secondée par Sharif BEMAT, qui a animé le débat sur les différentes thématiques socio-économiques qui composent la vie quotidienne des Réunionnais.



