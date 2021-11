Communiqué Frédérique Vidal à La Réunion : Pour l'UNEF, "une visite qui coûte plusieurs milliers d’euros et aucune annonce concrète pour les étudiants !"

L’UNEF Réunion dresse le bilan de la visite de la ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation à La Réunion. Pour l’organisation syndicale , "aucune annonce concrète pour les étudiants" n’a été faite alors que les étudiants réunionnais sont "frappés de plein fouet par la crise sanitaire". Par NP - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 07:58

Le communiqué de L'UNEF Réunion:



L’UNEF Réunion, première organisation étudiante de l’île, majoritaire à l’université et au CROUS, souhaite faire le point sur la visite officielle de Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui est en visite sur notre île depuis le vendredi 19 novembre 2021.



Elle entame ce lundi 22 novembre 2021, son dernier jour de visite. Quel bilan à tirer de son séjour ?



Aucune annonce concrète pour les étudiants !



Sur le logement, la Ministre a timidement évoqué un projet de création de 600 chambres pour les étudiants ; mais cet effet d’annonce exprime avant tout beaucoup de démagogie ! En effet, lorsqu’on demande des précisions à la ministre, il n’y a pas de foncier disponible et aucun financement intégralement acquis pour garantir la faisabilité du projet. Il ne s’agit ni plus ni moins qu’un vœu pieux sans aucune garantie, encore un pétard mouillé pour la ministre !



Notre île continuera donc d’être l’un des pires départements de France en taux de logements publics, avec plus de 5 000 demandes chaque année pour 1 300 chambres, laissant les étudiants sans moyen et les étudiants étrangers livrés à eux-mêmes !



Une Ministre en vacances et des étudiants toujours frappés par la crise !



Sur le pouvoir d’achat, dans un territoire frappé de plein fouet par la crise sanitaire, avec l’un des plus forts taux de pauvreté du territoire national, les étudiants réunionnais étaient en droit d’attendre des annonces concrètes, palpables, pour leur pouvoir d’achat.



Malheureusement, la ministre ne fera aucune annonce sur la précarité étudiante, si ce n’est recycler la mesure de 100€ pour les étudiants boursiers, déjà rendue public par le Premier ministre depuis des mois.



Cette mesure, par ailleurs, n’apporte aucune aide aux 36% d’étudiants non boursiers de notre île, qui ne bénéficient d’aucune aide sociale et à qui le gouvernement vient de supprimer l’accès aux repas à coût réduit de 1 euro.



Ce séjour sans réponses sur le pouvoir d’achat est une pilule difficile à avaler et donne réellement l’impression aux étudiants que la ministre profite du soleil de notre île tout en étant indifférente à leurs problématiques !



L’UNEF Réunion dénonce le gaspillage d’argent public généré par ce déplacement inutile !



L’UNEF Réunion dénonce un séjour inutile de Frédérique VIDAL, qui n’apporte aucune réponse aux étudiants et qui a du coûté plusieurs milliers d’euros pour assurer le déplacement de la ministre, de ses collaborateurs, pour les loger ou encore pour assurer leur sécurité.



Il ne fait aucun doute que cet argent public aurait été bien mieux utilisé s’il avait profité aux étudiants frappés par la crise, notamment les étudiants étrangers pour qui Frédérique VIDAL a augmenté très fortement les frais d’inscription lors de son passage au ministère de l’enseignement supérieur.



L’UNEF Réunion condamne l’indifférence de la ministre face aux problématiques des étudiants réunionnais et regrette que ce séjour soit une vraie occasion manquée !