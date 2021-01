A la Une . Frédéric Vienne appelle de ses voeux le développement du bio "aujourd'hui très mal accompagné"

Deux ans après avoir changé de gouvernance, la Chambre d’agriculture entend s’investir davantage dans son rôle d’accompagnement et de développement des productions agricoles et compte miser sur l’innovation. Fabriquer du sucre bio, installer des ateliers de diversification tout en soutenant la filière canne sont quelques-uns des projets à mettre en place pour cette année 2021. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 à 15:11 | Lu 159 fois





Ainsi, afin de développer la consommation de produits locaux et les circuits courts - dont la pertinence s’est révélée durant le confinement -, la Chambre d’agriculture en partenariat avec la Banque alimentaire va ouvrir d’ici la fin du premier semestre 2021, un atelier de transformation à Montvert. Dans les locaux, les agriculteurs trouveront les moyens nécessaires à la stérilisation, la surgélation ou encore la déshydratation de leurs productions.



"La demande de financement devrait être approuvée la semaine prochaine", précise Frédéric Vienne. En contrepartie, les agriculteurs s’engageront à céder 10 % de leur production à la Banque Alimentaire. D’autres ateliers sur le même modèle devraient ouvrir à Bras Panon et Saint-Joseph.



"Nous commençons à voir les fruits de notre travail"



Diversifier les cultures sans pour autant oublier la canne. La nouvelle majorité réaffirme son soutien à la filière alors que la convention canne devra être réexaminée. Une filière "pivot de l’agriculture réunionnaise", insiste Bruno Robert, vice-président de la Chambre d’agriculture qui veut également la pousser vers l’avenir. En partenariat avec la SPL Horizon, la Chambre travaille toujours à la valorisation de la bagasse.



De manière générale, le président de la Chambre verte déplore que "le bio soit très mal accompagné. L’agriculteur doit payer par exemple pour obtenir la certification bio. Encourager les gens à produire mieux devrait être gratuit". L’équipement mécanique pour palier le désherbage dans les champs de canne pour autre exemple a également un coût, rappelle-t-il.



"Nous n’avons pas été entendus sur ce sujet dans le plan de relance", regrette-t-il. Malgré la crise Covid qui impacte forcément le fonctionnement de la Chambre et une "trésorerie que nous avons récupérée très affaiblie", le président se félicite d’avoir remis l’organisme "au centre de l’agriculture réunionnaise". Après deux ans à la tête du monde agricole , "nous commençons à voir les fruits de notre travail".

