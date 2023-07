Frédéric Maillot : "Nou vé viv é nou vé travay dann nout péyi"

Depuis quelques semaines, la crainte que des contractuels occupent des postes d'enseignants à la rentrée prochaine alors même qu'un certain nombre de professeurs prêts étaient sur liste complémentaire m'a particulièrement révolté.



La majorité régionale et les députés de la gauche se sont réunis hier au côté des professeurs pour obtenir cette victoire pour le milieu éducatif. J'avais également alerté par deux fois le Ministère de !'Éducation nationale. La première fois le 19 octobre 2022 en Commission des Affaires culturelles et de !'Éducation. La deuxième fois, par voie de courrier ce 4 juillet au Ministre Pap Ndiaye.



C'est donc une belle victoire pour le secteur éducatif qui a le plein soutien de la gauche et je salue l'effort mené par le Rectorat de La Réunion de garantir les postes d'enseignants à nos candidats ayant réussi leur Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles. Le manque de professeurs est une thématique récurrente à chaque rentrée. Par cette nouvel le, j'espère aujourd'hui que les talents réunionnais seront correctement mis au profit de nos élèves réunionnais.