Communiqué Frédéric Maillot : Les ISCG privés injustement de la prime Ségur

Le député Frédéric Maillot marque son étonnement après avoir appris que les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie auraient été exclus d'un dispositif de revalorisation salariale. Par LG - Publié le Samedi 3 Juin 2023 à 17:26

Dans le cadre de l'extension de la prime Ségur au personnel départemental, il a été porté à ma connaissance que treize Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie (ISCG) ont été exclus de cette revalorisation salariale du fait de la présidence du Conseil Départemental.



En tant que travailleurs qui assurent la proximité dans les commissariats et gendarmeries dans le cadre des protections face aux violences faites aux femmes et enfants mais également dans la prise en charge pour des démarches judiciaires, ces agents sont en première ligne de l'action sociale.



Leurs missions est en parfait alignement avec les critères d'éligibilité à cette prime Ségur et, à ce titre, ils doivent en benéficier. En tant qu'agent exerçant au plus près d'une population fragilisée, le Département doit procéder au versement de cette prime.



Si la direction départementale dit être sensible à cette revalorisation salariale, dans les faits, ces agents en restent exclus. A titre informatif, d'autres départements en Hexagone ont d'ores et déjà procédé à la revalorisation de leurs agents. Ce cas réunionnais procède donc d'une discrimination de fait qui doit être réparée.



Ces agents sont en première ligne de la lutte contre les violences intrafamiliales et ce métier demande une force mentale et psychologique mise à rude épreuve chaque jour. Cette revalorisation n'est donc pas un avantage mais une juste compensation pour le travail fourni.



J’enjoins le Conseil départemental de La Réunion à prendre ses responsabilités afin de faire bénéficier à ces agents la prime qui leur est due.