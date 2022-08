A la Une . Frédéric Madia : Au carrefour du maloya et des musiques mandingues

Chanteur, auteur, compositeur, Frédéric Madia est un enfant du maloya, issu d'une grande famille de musiciens. Originaire du quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît, il est comme Obélix, tombé tout petit dans la marmite mais...à riz du maloya. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 12:45

Frédéric Madia a commencé sa carrière à 11 ans avec le groupe Génération Lélé qui avait pour but de reprendre tous les répertoires de Granmoun Lélé. Quelques années plus tard, il intègre le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional de La Réunion) pour suivre l’enseignement de Jean-Luc Ceddaha et de Nicolas Moucazambo qui l’initient aux langages rythmiques africains. Il y fera ses armes pendant huit années consécutives et en sortira diplômé en fin de 3ème cycle en 2001.





Lire la suite Il complète sa formation musicale en métropole et multiplie les collaborations sur l’île avec notamment le groupe Lindigo avec lequel il débute une grande aventure aux quatre coins du monde. Il côtoie de grands musiciens tels que Mathieu Chedid, Madala Kunene, Los Monequitos entre autres.Lire la suite ici.