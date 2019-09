Frédéric Cantina candidat aux municipales 2020 à St-Leu

"Saint-Leusiennes, Saint-Leusiens,



A la tête d’une liste jeune, dynamique et soucieuse du bien-être de tous, je suis candidat aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Ma candidature, sans étiquette politique, vise à rassembler des femmes et des hommes soucieux de notre environnement, de l’aménagement de notre territoire, de son développement économique et du savoir-vivre.



Ensemble, notre mission sera d’agir en conséquence pour améliorer notre quotidien. Nous voulons revenir à un mieux vivre par des actions concrètes et réalisables, remédier à l’indifférence, à la fragilité et à l’individualisme en restant attentifs, actifs et vigilants.



Avec une équipe engagée, nous souhaitons redonner du sens à la politique municipale par l’écoute et le dialogue, grâce à la transparence de nos agissements. Nous devons rester clair dans nos caps et objectifs fixés pour que chacune de nos actions réponde de manière efficace aux défis qui préoccupent notre commune.



Homme de la relève politique, je veux incarner l’envie de changement exprimée par une majorité de la population, abandonnée à son sort, en faveur d’une commune active, solidaire et apaisée. Homme de dialogue et du consensus, je suis le candidat de tous les Saint-Leusiens réunis.



Avec votre confiance et votre soutien, je prends aujourd’hui l’engagement de faire de Saint-Leu une commune écologique et moderne, marquée par un développement économique raisonné et soucieuse de solidarité et de justice sociale."