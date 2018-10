Frédéric Brette, un nouveau patron pour le Crédit agricole

Frédéric Brette a pris son poste de directeur général du Crédit agricole à la Réunion. Une maison qu'il connait déjà puisqu'il y occupait encore, il y a trois ans, les fonctions de directeur général adjoint.



Le Crédit agricole, c'est le 1er réseau bancaire à la Réunion. Plus de 180.000 clients, dont 108.000 sont sociétaires de la société, c'est à dire actionnaires. Et 49 agences, à la Réunion et à Mayotte.



Lors d'une conférence de presse cet après-midi, au siège de la banque, Frédéric Brette a insisté sur le côté coopératif et mutualiste de son établissement.



Coopératif, cela signifie que le Crédit agricole appartient à ses sociétaires au travers du capital de ses caisses locales et de ses sociétaires. Ce qui entraine une gouvernance très démocratique : ce sont les sociétaires qui élisent les administrateurs qui vont diriger la société aux côtés du directeur général et de ses équipes. L'actuel président du Crédit agricole est Karl Técher.



Mutualiste car tous les projets se font au profit des sociétaires.



Autre particularité du Crédit agricole : c'est la seule banque dans laquelle toutes les décisions sont prises localement.



Enfin, dernier argument qui devrait particulièrement intéresser ses clients, ou ceux qui envisagent de le devenir : si à une certaine époque, le Crédit agricole a pu avoir la réputation d'être une banque chère, ce n'est plus le cas. Elle est aujourd'hui, selon son directeur, celle dont les frais sont les moins élevés de l'ile. Et même, sur certains produits, elle figurerait parmi les moins chères au niveau national !