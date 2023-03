La grande Une Freddy est de retour : La première prévision de trajectoire

Météo France fait le point sur l'activité cyclonique dans l'océan Indien. Freddy a repris la mer et se trouve dans le Canal du Mozambique. Il ne s'agit pour l'instant que d'une perturbation tropicale mais qui devrait devenir tempête d'ici la fin de semaine et se rapprocher de Madagascar. Par NP - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 16:13

Bulletin du 02 mars à 15h52 locales de La Réunion :



Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



PERTURBATION TROPICALE numéro 7 (FREDDY)



Distance des côtes réunionnaises: 1865 km au secteur: OUEST

Déplacement: EST-NORD-EST, à 17 km/h.



Informations sur le système :



- La circulation résiduelle sur terre de Freddy, est ressortie sur les eaux du canal de Mozambique la nuit dernière, à proximité des cotes du Mozambique.



- Actuellement de faible intensité, le système est prévu de se renforcer rapidement dans un environnement favorable, en se dirigeant vers les cotes sud-ouest de Madagascar.



- Les habitants de Madagascar sont invités à suivre de près l'évolution du système et à rester à l'écoute des consignes des autorités locales.





Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- DEPRESSION TROPICALE,

Centre positionné le 03/03 à 16h locales, par 21.7 Sud / 38.5 Est.



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 04/03 à 16h locales, par 22.5 Sud / 40.2 Est.



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 05/03 à 16h locales, par 23.7 Sud / 42.5 Est.



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 06/03 à 16h locales, par 24.5 Sud / 43.1 Est.



- TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 07/03 à 16h locales, par 23.7 Sud / 41.9 Est