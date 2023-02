A la Une . Freddy continue sa course vers Madagascar

Le météore poursuit sa traversée de l’océan Indien et devrait atteindre Madagascar dans les prochaines heures. Si Freddy a quelque peu perdu de sa puissance après avoir dépassé La Réunion, le Sud de la Grande Île va être frappé de plein fouet. Par La rédaction - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 15:35

Freddy laisse La Réunion quasiment intacte, et après avoir quelque peu secoué Maurice, le pire est désormais passé pour les Mascareignes. On ne pas dire la même chose de Madagascar, qui est sur la trajectoire du phénomène.



Devant l’arrivée imminente de Freddy, Justin Tokely, ministre malgache de l’Intérieur, appelle les habitants à évacuer les zones inondables. Les autorités demandent également de renforcer les habitations les plus précaires. Le Bureau national de gestion des risques et des Catastrophes estime que 65.000 foyers, soit plus de 300.000 personnes, risquent de se trouver sur la trajectoire du cyclone.



Des régions déjà fragilisées par les précédents cyclones



Six personnes avaient trouvé la mort lors du passage de Batisirai à Madagascar, et les dégâts matériels avaient été particulièrement importants. Emnati avait également laissé de nombreuses maisons dans un état fragile.



Filant à une trentaine de kilomètres par heure, Freddy risque également de traverser Madagascar, pour finir sa course au Mozambique, risquant de reprendre de l’énergie durant sa traversée du canal. D’ailleurs, les autorités locales ont déjà annoncé suivre le phénomène de très près.