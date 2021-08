A la Une . Frauduleusement exilé à Mayotte, le fugitif belge va être extradé

Grégory Dalne en fuite à Mayotte où il avait refait sa vie sera remis aux autorités judiciaires de son pays d'origine, la Belgique. Il doit y purger le reliquat de plusieurs peines de prison, dont une pour avoir porté des coups mortels à son épouse. Trois mandats d'arrêt avaient été émis à son encontre. Les juges réunionnais ont décidé de le placer sous les verrous jusqu'à son extradition. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 16:04





En 2013, le quadragénaire avait écopé de 8 ans de prison, décision du tribunal correctionnel de Charleroi (Belgique), pour avoir involontairement étranglé et projeté son épouse de l'époque alors qu'il était dans un état d'alcoolisation très avancé. Selon les médias ayant relaté cette triste histoire, la victime de 33 ans son aînée était une fausse comtesse.



Sous les verrous en 2020, il avait bénéficié d'une permission pour soigner sa nouvelle compagne malade et n'avait jamais rejoint sa cellule de la prison d'Andenne en Belgique. Seul héritier de la défunte, celui qui affirmait faussement qu'il était un ancien para s'était retrouvé à la tête d'une coquette somme. Il avait décidé de refaire sa vie à Mayotte alors que 3 ans et demi de détention restaient à purger. Auxquels se sont ajoutés 83 jours d'une précédente condamnation de 2010 pour viol, violation de domicile, menaces et violences sur conjoint et 105 jours correspondant à une affaire d'escroquerie de 2012.



Seul héritier, il se retrouve à la tête de 250 000 euros



À Mayotte, Grégory Dalne, qui répond au surnom de Captain Greg, aurait acquis un beau catamaran pour proposer des sorties en mer aux touristes. Une association à son nom, qui ne semble n'être qu'une vitrine, propose également de sauver les océans.



Argument que le Belge a fait valoir la semaine dernière lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction mobilisée afin d'examiner les trois mandats d'arrêt européens émis par la Belgique à son encontre.



Installé dans la commune de Sada, l'homme de 44 ans était sous surveillance tout comme sa compagne. Il a été arrêté le 3 août par le Groupe d’enquête et de lutte pour l’immigration clandestine (GELIC), placé en détention et conduit sous escorte à La Réunion.





Mais conformément aux réquisitions du parquet général, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son départ. Les autorités belges disposent de dix jours pour venir chercher Grégory Dalne, un de leur ressortissant qui, à l'issue d'un congé pénitentiaire, avait préféré fuir à Mayotte plutôt que de purger la peine pour laquelle il avait été condamné.En 2013, le quadragénaire avait écopé de 8 ans de prison, décision du tribunal correctionnel de Charleroi (Belgique), pour avoir involontairement étranglé et projeté son épouse de l'époque alors qu'il était dans un état d'alcoolisation très avancé. Selon les médias ayant relaté cette triste histoire, la victime de 33 ans son aînée était une fausse comtesse.Sous les verrous en 2020, il avait bénéficié d'une permission pour soigner sa nouvelle compagne malade et n'avait jamais rejoint sa cellule de la prison d'Andenne en Belgique. Seul héritier de la défunte, celui qui affirmait faussement qu'il était un ancien para s'était retrouvé à la tête d'une coquette somme. Il avait décidé de refaire sa vie à Mayotte alors que 3 ans et demi de détention restaient à purger. Auxquels se sont ajoutés 83 jours d'une précédente condamnation de 2010 pour viol, violation de domicile, menaces et violences sur conjoint et 105 jours correspondant à une affaire d'escroquerie de 2012.À Mayotte, Grégory Dalne, qui répond au surnom de Captain Greg, aurait acquis un beau catamaran pour proposer des sorties en mer aux touristes. Une association à son nom, qui ne semble n'être qu'une vitrine, propose également de sauver les océans.Argument que le Belge a fait valoir la semaine dernière lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction mobilisée afin d'examiner les trois mandats d'arrêt européens émis par la Belgique à son encontre.Installé dans la commune de Sada, l'homme de 44 ans était sous surveillance tout comme sa compagne. Il a été arrêté le 3 août par le Groupe d’enquête et de lutte pour l’immigration clandestine (GELIC), placé en détention et conduit sous escorte à La Réunion. Après une semaine de réflexion, les magistrats réunionnais ont rendu leur décision ce lundi. Ils ont estimé que le fugitif devait être remis aux autorités judiciaires belges. Le mis en cause affirmant "que la majorité de ses amis à Mayotte était soit policiers, soit gendarmes" aurait préféré y retourner afin de régler "des détails du quotidien".Mais conformément aux réquisitions du parquet général, il a été placé sous mandat de dépôt en attendant son départ.