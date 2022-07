La grande Une Fraude électorale gros doigt à Sainte-Suzanne : Les dix prévenus ne seront pas jugés

A l'issue d'une instruction particulièrement longue, présidents de bureau de vote, assesseurs ou scrutateurs ont été poursuivis pour avoir bourré les urnes de certains bureaux de la commune de Sainte-Suzanne aux Européennes de 2014. Mais ce vendredi, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a annoncé l'extinction de l'action publique pour des raisons procédurales. Par Isabelle Serre - Publié le Samedi 9 Juillet 2022 à 08:07

Tout ça pour ça.... À l'issue de huit années d'instruction, les dix prévenus poursuivis par la justice pour avoir bourré les urnes dans plusieurs bureaux de vote de la commune de Sainte-Suzanne ne seront pas jugés.



Ce vendredi matin, la plupart d'entre eux étaient à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Denis pour répondre de leurs actes.



Mais, coup de théâtre, la procureure de la République en personne a soulevé, dès les premières minutes de l'audience, une exception de nullité et requis l'extinction de l'action publique.



Plus de 6 mois entre deux actes



Pour Véronique Denizot, même si cette fraude "organisée et systémique" est une "atteinte à la démocratie" amenant les électeurs à se détourner des urnes et à considérer les élus comme "tous pourris", le code électoral prévoit que dans le cadre d'une instruction, il ne peut s'écouler plus de six mois entre deux actes. Or, entre le 10 septembre 2018 et le 19 septembre 2019 ainsi que du 18 août 2020 au 16 juin 2021, aucun acte n'a été effectué par les différents juges d'instruction qui se sont succédé dans cette affaire.



Aline Murin Hoarau regarde de plus près les résultats



On se souvient qu'en 2014, le député Younous Omarjee avait conservé son fauteuil européen. Mais Aline Murin Hoarau,



En consultant les fiches d'émargement, elle avait découvert de multiples signatures identiques. Le préfet de l'époque avait alors effectué un signalement. Une information judiciaire avait été ouverte en 2015 jusqu'en janvier 2022.



Présidents de bureau de vote, assesseurs, scrutateurs auraient imité des signatures, rajouté ou soustrait des bulletins dans les urnes. Pour Véronique Denizot, "c'est le Parti Communiste Réunionnais qui serait à l'origine de cette demande" même si les commanditaires n'ont jamais été formellement identifiés.





