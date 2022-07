Mayotte Fraude électorale à Mayotte : L'élection de Mansour Kamardine aux départementales de 2021 annulée

Le tribunal administratif de Mayotte avait annulé les résultats des élections départementales de juin 2021 pour le binôme Mansour Kamardine et Tahamida Ibrahim à Sada. Cette décision faisait suite à une contestation pour irrégularités. Saisi d'un appel, le Conseil d'Etat vient de confirmer l'annulation des élections. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 09:34

Suite à des irrégularités, les candidats perdants aux élections départementales de juin 2021 dans le canton de Sada, Mohamed Assani Abdou et Mariame Saïd Kalame, avaient déposé un recours devant le tribunal administratif en dénonçant des fraudes électorales.



En février 2022, la juridiction décidait d'invalider le résultat des élections concernées et mettait ainsi fin au mandat des gagnants, Mansour Kamardine et son binôme, Tahamida Ibrahim.



Logiquement, ces derniers avaient interjeté appel de la décision prononcée par le tribunal administratif. Le feuilleton judiciaire se termine ce 19 juillet, le Conseil d'Etat ayant confirmé l'annulation des élections cantonales, indiquent nos confrères du Journal de Mayotte.





De nouvelles élections à Sada dans les prochains mois



L'arrêt de la plus haute juridiction devrait être prochainement communiqué au préfet de Mayotte, Thierry Suquet. Ce dernier devra alors procéder à la démission des deux élus en place. L'appel que l'actuel député de Mayotte et sa consœur avaient formé avait eu pour effet de suspendre la décision du tribunal administratif. C'est le jeu.



De nouvelles élections vont donc avoir lieu à Sada dans les prochains mois.



Par ailleurs, l'annulation des élections aura pour conséquence la fin du mandat de Mansour Kamardine en tant que président du conseil portuaire ainsi que de celui de 2ème vice-présidente chargée des finances et des affaires européennes pour madame Ibrahim. Ce qui aura forcément un impact sur le fonctionnement du Conseil départemental de Mayotte.