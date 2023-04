Fraude au permis de conduire : un réseau démantelé à la Poste de Bandrélé

L’enquête lancée en 2022 par le Service Territorial de la Police Judiciaire a mis en lumière une fraude organisée au permis de conduire par les employés de la Poste de Bandrélé.



Plus d’une centaine de permis de conduire sur la base de l’examen théorique ont été délivrés contre des rémunérations entre 600 et 1200 euros, selon le journal de Mayotte.



Dorénavant, l’enquête devra procéder à l'identification des personnes qui ont obtenu le permis frauduleusement. Ces derniers feront l’objet de poursuites judiciaires et leurs permis seront invalidés.



Dans son communiqué, la préfecture de Mayotte indique que "les permis de conduire indûment obtenus mettent en danger l’ensemble des usagers de la route en permettant à des chauffeurs non formés de circuler. Ils constituent à ce titre une menace grave pour la sécurité routière".