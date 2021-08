A la Une . Fraude alimentaire : 1 produit contrôlé sur 10 était non-conforme

La préfecture de La Réunion vient de communiquer le bilan de recherche de fraudes sur les produits alimentaires. En 18 mois, 450 prélèvements ont été réalisés à La Réunion et 42 non-conformités ont été constatées. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 11 Août 2021 à 09:57

Dans le cadre de la recherche de fraudes trompant le consommateur ou pouvant avoir des conséquences sur sa santé, les services de l’État disposent de différents moyens de contrôle qui sont généralement complétés par des prélèvements. Dans le cadre de la recherche de fraudes trompant le consommateur ou pouvant avoir des conséquences sur sa santé, les services de l’État disposent de différents moyens de contrôle qui sont généralement complétés par des prélèvements.

- 450 prélèvements ont été réalisés sur le territoire de La Réunion, - 450 prélèvements ont été réalisés sur le territoire de La Réunion,

Fruits et légumes



Produits transformés



- 2 lots de nectar de goyaviers de La Réunion.

Des suites pénales pour tromperie et falsification sont en cours.

Vanille



14 prélèvements ont ciblé la vanille : 10 originaires de Madagascar et 4 de La Réunion. Tous les prélèvements ont conclu à des non-conformités en raison de taux d’humidité excessifs et des teneurs en vanilline très faibles.

S’agissant de vanille de La Réunion, les lots ont été prélevés sur des étals de marché. Les forains avaient acheté de la vanille verte. Ils l’ont échaudée et revendue quasi directement sans passer par les différentes étapes de séchage et de maturation.

Pour la vanille de Madagascar, en plus de ces prélèvements, des lots sont régulièrement saisis à l’importation car visiblement impropres à la consommation.

