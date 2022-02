Fraude ; annulation d'élection ; corruption ; condamnation...

<<La corruption est liée à tout abus de pouvoir ou toute irrégularité commis dans un processus de décision en échange d'une incitation ou d'un avantage indu>>



Notre département est gangréné par la corruption, nombreux sont les représentants politiques, économiques, collaborateurs, conseillers et même des administratifs, condamnés par la justice.



Aussi, nombreux sont ceux qui passent à travers les mailles du filet. Pourquoi, comment ? Seul Dieu le sait.



Et parallèlement, la pauvreté, elle aussi, est en constante augmentation.

Sur 24 communes de la Réunion, plus de 12 ont été inquiétés par la justice, et de nombreux dossiers sont en cours d’instruction.



Le plus désolant, c’est que les condamnés retrouvent souvent leurs sièges et replongent dans la corruption.



Ils n’ont plus aucune dignité et ont oublié les valeurs humaines ni aucun respect pour les Réunionnais.



Parfois, c’est même un avantage, car certains électeurs sont demandeurs d’élus corrompus.

Actuellement, on voit dans les médias, des membres d’une chambre consulaire, qui après avoir fraudé, magouillé, mangé et bien profité ensemble, durant toute une mandature, régler leurs comptes devant la justice pour le pouvoir. Même au sein des établissements scolaires, certains ont réussi à détourner de l’argent.



Le monde associatif n’est pas en reste, le train de vie de certains présidents d’association, leurs conjointes et leurs maîtresses, fait rêver la plupart des patrons de PME française.



Salaire de ministre pour la direction (souvent un membre de la famille), voitures de luxe, voyages en première classe avec hébergement dans des hôtels 4/5 étoiles, abonnements aux restaurants gastronomiques, et tout cela bien sûr sous couvert des besoins de l’association, subventionnés avec l’argent des contribuables.



Nonobstant son endettement et sa condamnation par la justice, une association reçoit toujours, et voit même l’augmentation de ses subventions. Personne ne trouve cela bizarre ?



De plus, la réputation de notre île corrompue dépasse nos frontières et attire de nombreux escrocs qui viennent grossir la troupe de nos véreux pays.



Aucun diplôme n’est exigé, il suffit de rencontrer certains élus atteints du syndrome de la goyave de France, Dieu sait qu'ils sont nombreux, savoir bien parler, et d’être mytho.



Vous avez le choix ; pour voyager, c’est la culture, il suffit de créer une association pour organiser des concerts en faisant venir des groupes du monde et publier dans la presse que vous allez “met la culture péï en l’er“



Vous pouvez aussi créer une association pour organiser des courses de montagne, pour donner à manger aux SDF, pour les pauvres, pour les jeunes en difficultés, pour l’insertion, pour les personnes âgées, pour les malades, pour les femmes battues, pour la protection de l'environnement, pour le recyclage, pour les animaux…



Bien entendu, pas grand monde ne se pose la question, pourquoi ces pseudo bienfaiteurs qui débarquent, ne s’occupent-ils pas de ces problèmes dans l’hexagone ? À croire qu’en France, il n’y a pas de SDF, pas de pauvres, pas de déchets, pas de jeunes en difficultés, etc.



Les conséquences de cette corruption sont hélas catastrophiques. L’île s’appauvrit, l’argent public est dilapidé, perte de valeurs morales, sentiment d’injustice, désengagement dans les actions humanitaires (pourquoi serai-je bénévole alors que les dirigeants ont des salaires de ministre).

Et dans nos rues, les SDF sont de plus en plus nombreux, des familles entières sont séparées et jetées dans la rue. Des entreprises subventionnées préfèrent aller chercher en Europe une main d’œuvre moins chère, et le chômage augmente. Nos jeunes sont obligés de s’expatrier et ceux qui restent sont exploités ou vivent du RSA.



Alors de temps à autre on coupe le ruban d’une épicerie sociale, on distribue quelques barquettes de riz sur les trottoirs, cela pour faire joli.



Devant cette tragédie, on peut constater malheureusement qu’un nombre de Réunionnais continue à encourager la corruption en votant pour les condamnés. Quant à ceux qui boycottent les urnes, involontairement, ils maintiennent les corrompus au pouvoir, car les électeurs de ces derniers se mobilisent toujours.