Frappée par son copain alors qu'elle tient son bébé de 4 mois

Depuis le début de leur relation entamée il y a 2 ans, les choses sont claires entre Florent et la victime: C'est une relation basée sur le sexe. Entretemps, un enfant est né. Pourtant alors qu’ils passaient la soirée de samedi ensemble en compagnie de la soeur de la victime et d’un ami de cette dernière, la situation leur a échappé.



Ivre et visiblement jaloux, Florent s’en est pris à sa copine et à son invité. Le jeune Tamponnais a frappé à plusieurs reprises d’abord la jeune mère jusqu’à la faire tomber et l’étrangler alors qu’elle portait l’enfant de 4 mois dans ses bras. L’ami qui a voulu s’interposer a lui pris une gifle.



À leur arrivée, les gendarmes ont retrouvé les deux jeunes femmes cachées dans une rue non loin de chez elle.



Jugé en comparution immédiate ce lundi, Florent nie les coups portés à celle qui "pourrait être la mère de son enfant", lui qui est déjà père et en couple avec une autre jeune femme.



9 mentions figurent au casier du prévenu. Il y a quelques mois le jeune homme a également été condamné pour le même type de faits. Florent a été condamné à 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.