Frappée, brûlée, piquée, traînée... Son compagnon écope de 3 ans ferme

Elle s’est fait traîner par les cheveux, frappée, piquée à plusieurs reprises avec un couteau, brûlée avec une cigarette, coupée avec un coupe-ongle, aspergée d’eau de javel…



Cela fait un peu plus d’un an qu’ils sont ensemble. Cela fait aussi neuf mois qu’elle subit des violences conjugales. La fois de trop, le mois dernier, c’est lorsqu’il menace son fils qu’il est allé chercher en plein milieu de la nuit. "J’ai le petit, alors rends-moi ma voiture". Elle se rend alors au commissariat et dénonce les faits de violences. La déposition fait 20 pages.



Mais alors que son compagnon se trouve devant le tribunal correctionnel ce vendredi, elle se fait discrète au fond de la salle. Elle ne veut pas se constituer partie civile. La voilà amoureuse à nouveau. Leur projet ensemble : un enfant. Et un suivi psychologique pour le couple.



Lui reconnaît les faits. "Si elle le dit, c’est que c’est vrai". "Est-ce que c’est grave tout ça ?" demande la procureure. –Oui, répond-il. Et pourtant, il poursuit : "On se chamaille tout le temps, ce sont des histoires de couple, on a deux forts caractères". S’il ne se considère pas comme dangereux, il reconnaît être quelqu’un de violent.



La victime, quant à elle, prend enfin la parole. "Est ce qu’il y a eu des cachets et de l’alcool pendant cette période de violences ? demande la présidente. – Non, répond la femme. – Et ça ne vous inquiète pas ?" Manifestement non.



L’homme a été condamné à 3 ans de prison ferme.