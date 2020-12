A la Une ... Françoise Chandernagor, marraine du Concours de la correspondance

Concours de la correspondance - semaine 2. Par Gilette Aho - Publié le Mardi 1 Décembre 2020





Rendez-vous sur notre site pour le règlement et à vos plumes !

aparmedia.wixsite.com/appel



Concours de la correspondance - Semaine 1 :

Quatrième édition du Concours de la correspondance Lors des éditions précédentes, différents thèmes ont été abordés : « Retour sur le passé » avec une lettre à rédiger à Mme Desbassayns. Lors de la seconde édition et dans le cadre du 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, nous avons proposé à nos amateurs d’écriture, « paroles d’esclave » en vous permettant d’achever la lettre de Mario. La troisième édition évoquait « l’environnement » cher au cœur du poète Leconte de Lisle. Le chapitre de cette année est consacré à « l’identité ».Cette quatrième édition du concours de la correspondance vous invite à rédiger une lettre à Françoise Chandernagor. D’emblée lors de l’interview téléphonique (à cause du COVID), l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages autour de l’Histoire de France se confie : « mon grand-père a vécu à La Réunion. Il avait été esclave bien avant l’arrivée des engagés. Je n’ai pas eu l’occasion de faire des recherches mais je sais qu’il avait été ramené par bateau en métropole. C’est ici qu’il a été affranchi et qu’il a reçu le nom de Chandernagor lors de son baptême ».Ravie des aléas du hasard, l’auteure qui est parallèlement membre de l’Académie Goncourt a accepté avec une grande joie d’accorder son parrainage à notre concours : « mais je connais très peu l’Histoire de La Réunion et surtout de son peuplement », poursuit-elle. Comme bien des auteurs elle est émerveillée par le brassage de ses habitants. Elle vous propose donc de raconter « ce brassage qui présente une grande variété de couleurs, d’origines cultuelles et culturelles à La Réunion ».Et le principe du concours reste le même. Françoise Chandernagor connait très peu l’Histoire du peuplement de LaRéunion. Elle est admirative du brassage des populations sur l’île et vous questionne : "Comment vos ancêtres se sont-ils enrichis de leur diversité ? Comment ont-ils fait pour vivre ensemble avec leurs différences ?"Vous commencerez votre lettre par : Madame, Je suis d’ici. Mon île est le résultat de ce que nous sommes… Laissez-moi vous dire que…