François de Rugy remplace Nicolas Hulot à l'écologie

François de Rugy nommé ministre de la Transition écologique et solidaire. L'actuel président de l'Assemblée nationale remplace Nicolas Hulot qui a remis sa démission à Edouard Philippe la semaine dernière.



Le Nantais de 45 ans est également député de la 1re circonscription de Loire-Atlantique depuis 2007. Il a été élu par deux fois co-président du groupe écologiste de l'Assemblée nationale, entre 2012 et 2015 puis en 2016 avant de devenir, cette même année, vice-président de l'Assemblée nationale.



Loin de regretter son départ du gouvernement, l’ancien ministre de l'Ecologie a déclaré ce mardi matin sur BFM TV qu’il avait "le sentiment que [sa] démission provoque un sursaut dans la société, rien que pour ça, ça vaut le coup", s'en est satisfait l'ancien présentateur vedette d'Ushuaïa.



Daniel Cohn-Bendit, un temps pressenti, avait finalement décliné le portefeuille ministériel. L’ancien leader de mai-68, soutien d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, a fait le tour des plateaux télévisés ce lundi pour annoncer qu'il n'était pas candidat au poste, car étant une "fausse bonne idée" selon lui.



Il s'agit là du troisième remaniement depuis le début du quinquennat Macron. Le premier, conduit dès le 21 juin 2017, avait entraîné le départ de quatre ministres, dont François Bayrou, pour cause d'enquêtes judiciaires. Le deuxième, le 24 novembre 2017, avait abouti à un simple "ajustement" lié à l'arrivée de Christophe Castaner à la tête de La République en Marche.