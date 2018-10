François Hollande salue le cercle vertueux d'une ressourcerie de la Mare

L’ancien président de la République était dans le quartier de la Mare Sainte-Marie ce mardi matin. François Hollande a visité les locaux de l’Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion et l’Environnement (L’ADRIE).Depuis sa création fin 2014, elle poursuit un seul objectif : favoriser le lien social et proposer des parcours d’accompagnement vers l’emploi durable en y associant protection environnementale et développement économique.A travers ses deux projets phares, la Ressourcerie Léla oeuvrant dans l’économie circulaire et son pôle numérique qui vise à lutter contre la fracture numérique, l’ADRIE souhaite impulser des comportements à la fois responsables et solidaires à La Réunion.En bout de chaîne de son action, l'association permet aux personnes les plus fragiles d’acheter des biens de première nécessité à prix réduits, et à celles qui n’ont pas accès à la société de l’information de bénéficier de matériel informatique et de formations dans le champ du numérique afin de les (re)insérer dans la société.Une mission qui colle parfaitement au cadre du concours outre-mer lancé par la Fondation de François Hollande, La France s’engage